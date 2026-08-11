Κύπελλο Ελλάδας: Η ΑΕΛ πήρε την πρόκριση με «τεσσάρα» επί των Τρικάλων

Περίπατος ήταν για την ΑΕΛ το θεσσαλικό ντέρμπι απέναντι στα Τρίκαλα, καθώς οι «βυσσινί» επικράτησαν άνετα με 0-4 στο AEL FC Arena, ως τυπικά φιλοξενούμενοι (λόγω ακαταλληλότητας του δημοτικού σταδίου των Τρικάλων) και θα αντιμετωπίσουν στον επόμενο γύρο του Κυπέλλου Ελλάδας την Athens Καλλιθέα.

Από δύο γκολ είχε για την ΑΕΛ το κάθε ημίχρονο, καθώς στο πρώτο μέρος βρήκαν δίχτυα οι Κώστας Παπαγεωργίου και Αντράντα, ενώ το τελικό 0-4 διαμόρφωσαν οι Θανάσης Παπαγεωργίου και Πινακάς στο δεύτερο ημίχρονο.