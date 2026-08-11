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ΠΑΟΚ: Ενίσχυση με Νάστοβ στο τεχνικό τιμ

Ο Λούκα Νάστοβ θα ασχολείται με την ενδυνάμωση και τη φυσική κατάσταση των παικτών. 

ΠΑΟΚ: Ενίσχυση με Νάστοβ στο τεχνικό τιμ
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Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ότι στο επιτελείο της ομάδας εντάσσεται ο Λούκα Νάστοβ, ο οποίος αναλαμβάνει την ενδυνάμωση και φυσική κατάσταση των παικτών.

Ο Νάστοβ γεννήθηκε την 1η Ιουλίου 1995 στην πόλη Κουπρίγια της Σερβίας. Είναι απόφοιτος της Σχολής Αθλητισμού του Βελιγραδίου με ειδικότητα την προπονητική. Για πέντε χρόνια (2019-24) ήταν στο επιτελείο της Παρτιζάν Βελιγραδίου, όπου μεταξύ άλλων συνεργάστηκε με τον Αντρέα Τρινκιέρι, τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, τον Βλάντο Σκεπάνοβιτς και τον Σάσο Φιλιπόβσκι. Στη διάρκεια της παρουσίας του στην Παρτιζάν, κατέκτησε δύο τίτλους στην Αδριατική Λίγκα (πρωτάθλημα και Super Cup), αλλά και το Κύπελλο Σερβίας.

Τη σεζόν 2024-25 συνεργάστηκε με την Μπαχτσεσεχίρ, με προπονητή τον Ντέγιαν Ράντονιτς. Με την Μπαχτσεσεχίρ έφτασε ως τα ημιτελικά του EuroCup το 2025.

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