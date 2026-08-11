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Συμφωνία ΚΑΕ και Α.Σ. ΠΑΟΚ για το κλειστό της Πυλαίας

Έδωσαν τα χέρια οι δύο πλευρές, αναφορικά με τη χρήση του PAOK Sports Arena από το μπασκετικό τμήμα του «Δικέφαλου». 

Συμφωνία ΚΑΕ και Α.Σ. ΠΑΟΚ για το κλειστό της Πυλαίας
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Μια σημαντική εκκρεμότητα για τον ΠΑΟΚ, κλείνει οριστικά. Η ΚΑΕ και ο Α.Σ. έδωσαν τα χέρια για την παραχώρηση χρήσης του PAOK Sports Arena στο μπασκετικό τμήμα. Βάζοντας τέλος σε ένα πρόβλημα που υπήρχε εδώ και καιρό.

Οι δύο πλευρές υπέγραψαν συμφωνία μονοετούς διάρκειας. Με την ΚΑΕ να εξασφαλίζει την χρήση του κλειστού για τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις, αλλά και για όποιες άλλες ανάγκες έχει.

Στην συμφωνία καθορίζονται και οι οικονομικές υποχρεώσεις της ΚΑΕ προς τον Α.Σ. Το μπασκετικό τμήμα αναλαμβάνει και το κόστος των έργων που γίνονται στο κλειστό για την αναβάθμιση του PAOK Sports Arena. Μεταξύ αυτών οι αλλαγές στα αποδυτήρια, τα lounge, το σύστημα πυρόσβεσης και τα καθίσματα.

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