NBA: Με Νικς-76ερς και Σπερς-Θάντερ η πρεμιέρα της σεζόν 2026/27

Η 20ή Οκτωβρίου αποτελεί την ημερομηνία έναρξης της νέας σεζόν του NBA, με την opening night να περιλαμβάνει δύο αναμετρήσεις που αναμένεται να συγκεντρώσουν το ενδιαφέρον των φίλων του μπάσκετ.

Στο Madison Square Garden, οι πρωταθλητές Νιου Γιορκ Νικς θα παραλάβουν τα δαχτυλίδια τους και θα δουν το banner του τίτλου να ανεβαίνει στην οροφή του ιστορικού γηπέδου, πριν αντιμετωπίσουν τους Φιλαδέλφεια 76ερς.

Μάλιστα, το συγκεκριμένο παιχνίδι θα είναι ιδιαίτερο και για τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, καθώς αναμένεται να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με τη φανέλα των 76ερς στο MSG, σε μια αναμέτρηση που συγκεντρώνει ήδη τεράστιο ενδιαφέρον.

Στο δεύτερο παιχνίδι της βραδιάς, οι Σαν Αντόνιο Σπερς θα υποδεχθούν τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, σε ένα remake των περσινών τελικών της Δύσης. Οι δύο ομάδες έχουν δημιουργήσει τη δική τους αντιπαλότητα, με τους Βίκτορ Γουεμπανιάμα και Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ να βρίσκονται ξανά αντιμέτωποι.

Το περσινό ζευγάρι είχε χαρίσει μεγάλες συγκινήσεις, με τους Σπερς να παίρνουν την πρόκριση στους τελικούς του NBA, επικρατώντας στο καθοριστικό Game 7.