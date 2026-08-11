· Παναθηναϊκός

Στα πράσινα η Φους

Η ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του Παναθηναϊκού ανακοίνωσε την απόκτηση της τερματοφύλακα Τζάντα Φους.

Στα πράσινα η Φους
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Σε μία ακόμα μεταγραφική κίνηση προχώρησε η ομάδα του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο γυναικών, αφού ανακοίνωσε την απόκτηση της Τζάντα Φους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τη Jaddah Foos για το τμήμα ποδοσφαίρου γυναικών. Η Αμερικανίδα τερματοφύλακας γεννήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2002 και έχει μία σταθερή πορεία στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού σε ανταγωνιστικά youth programs και στο NCAA Division I. Η Foos έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στις Premier SC, LTSC Strikers, Bethesda ECNL και στο Georgia State University, όπου κατέγραψε εντυπωσιακά στατιστικά με πάνω από 290 αποκρούσεις και σημαντικές διακρίσεις όπως MaxPreps Player of the Year, Team MVP, και πολλαπλές επιλογές σε All-Sunbelt Teams.

Σε δήλωσή της στο www.pao1908.com η Jaddah Foos σημείωσε τα εξής: «Νιώθω ευλογημένη για την ευκαιρία να αγωνιστώ στον Παναθηναϊκό και πάρα πολύ ενθουσιασμένη να ξεκινήσω δουλειά και να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα!».

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