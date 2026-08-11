Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Στον τελικό της δισκοβολίας ο Παυλίδης

Ο Δημήτρης Παυλίδης εξασφάλισε την πρόκρισή του στον τελικό της δισκοβολίας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, καταλαμβάνοντας την έκτη θέση στη συνολική κατάταξη των προκριματικών με καλύτερη βολή στα 63,14μ.

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Στον τελικό της δισκοβολίας ο Παυλίδης
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Ο Δημήτρης Παυλίδης αγωνίστηκε στο Β’ προκριματικό γκρουπ της δισκοβολίας και ξεκίνησε με βολή στα 59,46μ., πριν ανεβάσει σημαντικά την επίδοσή του στη δεύτερη προσπάθεια, φτάνοντας στα 63,14μ.. Η τρίτη βολή του ήταν άκυρη, χωρίς ωστόσο να επηρεάσει την πρόκρισή του.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ολοκλήρωσε το γκρουπ του στην 5η θέση και κατέλαβε την 6η θέση στη συνολική κατάταξη, παίρνοντας με ασφάλεια το εισιτήριο για τον τελικό.

Την κορυφαία επίδοση των προκριματικών σημείωσε ο Μίκολας Αλέκνα με 67,74μ., ενώ ο Κρίστιαν Τσεχ ακολούθησε με 67,52μ.. Οι δύο αθλητές ήταν οι μοναδικοί που ξεπέρασαν το όριο απευθείας πρόκρισης των 66,00μ.

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