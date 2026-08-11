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Ολυμπιακός: Οι σκέψεις του Μεντιλίμπαρ για την ενδεκάδα με τη Ναϊμέγκεν

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εξετάζει αλλαγές στην αρχική ενδεκάδα του Ολυμπιακού για τη ρεβάνς με τη Ναϊμέγκεν, σε σχέση με το 0-0 του πρώτου αγώνα.

Ολυμπιακός: Οι σκέψεις του Μεντιλίμπαρ για την ενδεκάδα με τη Ναϊμέγκεν
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Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για τη ρεβάνς με τη Ναϊμέγκεν, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να εξετάζει διαφοροποιήσεις στην αρχική ενδεκάδα σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι στο «Γ. Καραϊσκάκης» που ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ.

Για την αρχική ενδεκάδα των «ερυθρολεύκων», ο Πόποβιτς εμφανίζεται ως το φαβορί για τη θέση κάτω από τα δοκάρια. Στην άμυνα, οι Μπρούνο, Ρέτσος και Πιρόλα έχουν προβάδισμα, ενώ ο Ροντινέι αναμένεται να καλύψει τη δεξιά πλευρά. Παράλληλα, ο Κάρμο είναι επίσης υποψήφιος για θέση στο κέντρο της άμυνας.

Στον χώρο της μεσαίας γραμμής, οι Γκαρθία και Έσε θεωρούνται τα επικρατέστερα πρόσωπα, ενώ πίσω από τον Ελ Καμπί ο Τσικίνιο παραμένει η βασική επιλογή του Μεντιλίμπαρ. Στα δύο άκρα της επίθεσης, ο Ζέλσον έχει τον πρώτο λόγο, ενώ για την άλλη πλευρά φαίνεται να υπάρχει μάχη ανάμεσα σε Φορτούνη και Ζότα.

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