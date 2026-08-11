Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης: Η Ελλάδα έκλεισε θέση στον τελικό στα 4x100μ. μικτή ομαδική mixed
Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε η Ελλάδα στα προκριματικά 4x100μ. μικτή ομαδική mixed, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος με τον πέμπτο καλύτερο χρόνο. Η ελληνική ομάδα σημείωσε 3:45,90 και θα διεκδικήσει απόψε (21:06) μια θέση στο βάθρο.
Η Ελλάδα πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στα προκριματικά 4x100μ. μικτή ομαδική mixed και πήρε την πρόκριση για τον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
Η ελληνική ομάδα, αποτελούμενη από τους Απόστολο Χρήστου, Βαγγέλη Ντούμα, Άννα Ντουντουνάκη και Άννα Βλάχου, συμμετείχε στην τρίτη προκριματική σειρά. Με χρόνο 3:45,90, η ελληνική τετράδα τερμάτισε στην τρίτη θέση της σειράς της, επίδοση που την έφερε στην πέμπτη θέση της συνολικής κατάταξης και της χάρισε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό.
Η μάχη για τα μετάλλια είναι προγραμματισμένη για απόψε στις 21:06, με την ελληνική ομάδα να διεκδικεί μια θέση στο βάθρο της διοργάνωσης.