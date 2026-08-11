Η Ντουντουνάκη στα ημιτελικά των 50μ. πεταλούδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης

Η Άννα Ντουντουνάκη ήταν η μοναδική από τις τρεις ελληνικές συμμετοχές που εξασφάλισε την πρόκριση στα ημιτελικά των 50μ. πεταλούδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια σημείωσε χρόνο 26,38’’.

Η Ντουντουνάκη στα ημιτελικά των 50μ. πεταλούδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης
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Μία πρόκριση ήταν ο απολογισμός των ελληνικών συμμετοχών στα προκριματικά των 50μ. πεταλούδα γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού.

Η Άννα Ντουντουνάκη ήταν η μοναδική Ελληνίδα που εξασφάλισε την παρουσία της στα απογευματινά ημιτελικά, τα οποία είναι προγραμματισμένα για τις 20:25. Η Ντουντουνάκη τερμάτισε στην 7η θέση της τέταρτης προκριματικής σειράς με χρόνο 26,38’’, επίδοση που της έδωσε την 18η θέση στη συνολική κατάταξη και το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Αντίθετα, η Άννα-Αυγούστα Βλάχου ολοκλήρωσε την προσπάθειά της στην 9η θέση της ίδιας σειράς με 26,59’’, καταλαμβάνοντας την 25η θέση συνολικά. Στην πέμπτη προκριματική σειρά, η Γεωργία Δαμασιώτη τερμάτισε 7η με 26,49’’, επίδοση που την έφερε στην 21η θέση της συνολικής κατάταξης και δεν ήταν αρκετή για την πρόκριση.

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