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Στην Κρήτη για την πρώτη κούπα η ΑΕΚ

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για τον τελικό του Super Cup και μετράει αντίστροφα για τον αυριανό τελικό στο Παγκρήτιο, απέναντι στον ΟΦΗ.

Στην Κρήτη για την πρώτη κούπα η ΑΕΚ
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Το ταξίδι της για την Κρήτη ξεκίνησε η ΑΕΚ η οποία αύριο το βράδυ παίζει τον πρώτο τελικό της σεζόν, αντιμετωπίζοντας τον ΟΦΗ, στον τελικό του Super Cup στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Μάρκο Νίκολιτς έχει μιλήσει με σοβαρότητα για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν, το οποίο κρίνει έναν τίτλο και περιμένει από τους παίκτες του την ίδια αντιμετώπιση.

Στις 13:00 ο Σέρβος τεχνικός θα δώσει την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, μαζί με τον Χρήστο Κόντη στο Παγκρήτιο.

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