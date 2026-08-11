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ΠΑΟΚ: Εισιτήρια για τη ρεβάνς και από το ξενοδοχείο στις Βρυξέλλες

Η διοίκηση της ομάδας του ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση για το πως οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν εισιτήρια για τη ρεβάνης της Πέμπτης με την Άντερλεχτ. 

ΠΑΟΚ: Εισιτήρια για τη ρεβάνς και από το ξενοδοχείο στις Βρυξέλλες
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Τις προηγούμενες ώρες η ασπρόμαυρη ΠΑΕ έθεσε σε κυκλοφορία τα εισιτήρια της ρεβάνς του Lotto Park , με αντίπαλο την Άντερλεχτ.

Όπως σημειώνουν οι Θεσσαλονικείς, εισιτήρια θα μπορούν να προμηθευτούν φίλοι του ΠΑΟΚ και από το ξενοδοχείο και όχι μόνο από τα εκδοτήρια της Τούμπας, που θα καταλύσει η ομάδα στις Βρυξέλλες τα επόμενα 24ωρα.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει ολοκληρωθεί η παραγγελία στο e-mail «tickets@paokfc.gr», στο οποίο θα αναγράφονται τα εξής: ονοματεπώνυμο, αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου, ΑΜΚΑ και τηλέφωνο.

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