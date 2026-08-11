Ευρωπαϊκό κολύμβησης: Μπαίνει στη μάχη ο Σίσκος, τελικός για Βασιλάκη - Το πρόγραμμα της 2ης ημέρας

Το πρωί της Τρίτης (11/8), μπαίνει στη «μάχη» του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κολύμβησης του Παρισιού μία από τις μεγαλύτερες ελπίδες της χώρας μας για μετάλλιο στη διοργάνωση. Ο Απόστολος Σίσκος, με την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο στα 200μ. ύπτιο (1:54.12), θα αγωνιστεί στις 11:36, στη διαδρομή 4 της 3ης προκριματικής σειράς, και λογικά χρειάζεται δύο κούρσες σωστής διαχείρισης, πρωί και απόγευμα, για να περάσει στον τελικό της Τετάρτης (12/8). Φαβορί του αγωνίσματος είναι ο Ούγγρος «χρυσός» Ολυμπιονίκης και πρωταθλητής κόσμου, Χούμπερτ Κος, ο οποίος είναι και κάτοχος του ρεκόρ Ευρώπης με 1:53.19 από πέρυσι.

Τρεις Ελληνίδες αθλήτριες θα συμμετάσχουν στα προκριματικά των 50μ. πεταλούδα. Η Αννα Ντουντουνάκη, "χάλκινη" σε αυτό το αγώνισμα το 2024 στο Βελιγράδι, θα «πέσει» στην 4η σειρά (10:37), στη διαδρομή 7, έχοντας με 25.95 τη 17η επίδοση στο σύνολο, μαζί με τη Λουίζ Χάνσον από τη Σουηδία. Ακριβώς δίπλα της, στη διαδρομή 8, θα αγωνιστεί η Αννα Αυγούστα Βλάχου, η οποία έχει τον 24ο χρόνο με 26.31, ενώ αμέσως μετά (10:39), στη διαδρομή 0 της 5ης σειράς, θα μετάσχει η Γεωργία Δαμασιώτη, που έχει 26.33 φέτος και εκκινεί από την 26η θέση.

Στις 11:08, ο Ανδρέας Βαζαίος θα αγωνιστεί στη 10η και τελευταία σειρά των 100μ. ελεύθερο (διαδρομή 8), αγώνισμα στο οποίο πέτυχε φέτος πανελλήνιο ρεκόρ με 48.31, επίδοση που τον φέρνει στην 22η θέση μεταξύ 91 συμμετεχόντων. Θα ακολουθήσουν τα 100μ. πρόσθιο γυναικών, με διπλή ελληνική συμμετοχή: η νέα κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ, Μάνια Τασάκου, στην παρθενική παρουσία της σε μεγάλη διοργάνωση, θα «πέσει» στη διαδρομή 0 της 5ης και τελευταίας προκριματικής σειράς (11:24), έχοντας τον 25ο χρόνο με 1:08.16. Λίγο νωρίτερα (11:16), στη διαδρομή 7 της 2ης σειράς, θα αγωνιστεί η Νικόλ Παυλοπούλου, η οποία με 1:09.46 έχει την 36η επίδοση μεταξύ 45 αθλητριών που έχουν δηλωθεί.

Δύο Ελληνες κολυμβητές θα μετάσχουν και στα 800μ. ελεύθερο. Ο Δημήτρης Μάρκος, «ασημένιος» πριν δύο χρόνια στο Βελιγράδι, θα αγωνιστεί στην 3η σειρά (διαδρομή 7), στις 12:25. Εχει δηλωθεί με 7:52.45, επίδοση που τον φέρνει στη 12η θέση, αν όμως πλησιάσει το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ (7:48.59), μπορεί να διεκδικήσει με αξιώσεις εισιτήριο για τον τελικό. Στην 3η και τελευταία σειρά του αγωνίσματος (διαδρομή 1), στις 12:35, θα μετάσχει ο 19χρονος Βασίλης Κακουλάκης, ο οποίος έχει στο σύνολο τον 13ο χρόνο με 7:52.56.

Ελληνική παρουσία θα υπάρξει και στο ομαδικό αγώνισμα της αυριανής ημέρας, τα 4Χ100μ. μικτή ομαδική mixed, με την εθνική ομάδα να αγωνίζεται στη διαδρομή 8 της 3ης προκριματικής σειράς. Μετέχουν συνολικά 21 χώρες και η Ελλάδα συγκεντρώνει σημαντικές πιθανότητες πρόκρισης στον τελικό.

Το βράδυ, στις 20:53, θα διεξαχθεί ο τελικός στα 800μ. ελεύθερο γυναικών, με τη συμμετοχή της Αρτέμιδας Βασιλάκη, η οποία πέρασε με την έκτη επίδοση από τους προκριματικούς.

Το πρόγραμμα και οι ελληνικές συμμετοχές της 2ης ημέρας (Τρίτη 11/8):

10:30 50μ. πεταλούδα Γ (Προκριματικοί) -Ντουντουνάκη, Βλάχου, Δαμασιώτη--

10:44 100μ. ελεύθερο Α (Προκριματικοί) -Βαζαίος-

11:12 100μ. πρόσθιο Γ (Προκριματικοί) -Τασάκου, Παυλοπούλου-

11:28 200μ. ύπτιο Α (Προκριματικοί) -Σίσκος-

11:45 4Χ100μ. μικτή ομαδική mixed Α-Γ (Προκριματικοί) -Εθνική ομάδα-

12:04 800μ. ελεύθερο Α (Προκριματικοί) -Μάρκος, Κακουλάκης-

19:30 200μ. ύπτιο Γ (ΤΕΛΙΚΟΣ)

19:37 50μ. πεταλούδα Α (ΤΕΛΙΚΟΣ)

19:42 100μ. ελεύθερο Γ (ΤΕΛΙΚΟΣ)

19:48 100μ. πρόσθιο Α (ΤΕΛΙΚΟΣ)

19:54 100μ. πρόσθιο Γ (Ημιτελικοί)

20:03 200μ. ύπτιο Α (Ημιτελικοί)

20:25 50μ. πεταλούδα Γ (Ημιτελικοί)

20:32 100μ. ελεύθερο Α (Ημιτελικοί)

20:53 800μ. ελεύθερο Γ (ΤΕΛΙΚΟΣ) -Βασιλάκη-

21:06 4Χ100μ. μικτή ομαδική mixed Α-Γ (ΤΕΛΙΚΟΣ)