Γκρέι: «Πιστεύω ότι μπορώ να προσφέρω ενέργεια και ηγετικές ικανότητες στην ομάδα»

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε πριν από λίγες ημέρες την απόκτηση του ΡάιΚουαν Γκρέι, με τον Αμερικανό φόργουορντ/σέντερ να μετακομίζει στη Θεσσαλονίκη προερχόμενος από την ΑΕΚ.

Λίγο μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας, ο Γκρέι πραγματοποίησε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του «Δικεφάλου του Βορρά», αναφερόμενος στους λόγους που τον οδήγησαν στην επιλογή του ΠΑΟΚ, αλλά και στον ρόλο που θέλει να έχει τη νέα σεζόν.

Οι δηλώσεις του Γκρέι:

«Ο λόγος που αποδέχθηκα την πρόταση του ΠΑΟΚ ήταν η ευκαιρία να αποτελέσω μέρος ενός νέου συνόλου με σχέδιο και φιλοδοξία να αγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο, καθώς και η προοπτική να συνεργαστώ με έναν πραγματικά εξαιρετικό προπονητή.

Πιστεύω ότι μπορώ να προσφέρω ενέργεια και ηγετικές ικανότητες στην ομάδα. Επίσης, μπορώ να δώσω ευελιξία και στις δύο πλευρές του γηπέδου, τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Ο προπονητής μου ζήτησε απλώς να είμαι ο εαυτός μου. Νομίζω ότι γνωρίζει πολύ καλά τι μπορώ να προσφέρω. Οι φιλοδοξίες μου θα είναι πάντα οι ίδιες: να κερδίζω. Θέλω να βοηθήσω ώστε αυτός ο σύλλογος να γνωρίσει επιτυχίες.

Θα ήθελα να πω στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ ότι είμαι ενθουσιασμένος που θα αγωνιστώ μπροστά τους. Γνωρίζω πόσο παθιασμένοι είναι με αυτή την ομάδα και ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να τους χαρίσουμε πολλές νίκες και μεγάλες επιτυχίες!».