Προφορική συμφωνία με Κουκουρέγια η Ρεάλ Μαδρίτης

Αίσθηση στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο προκάλεσε η αποκάλυψη του Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο οποίος έκανε λόγο για προφορική συμφωνία ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης, την Τσέλσι και τον Μαρκ Κουκουρέγια.

Ο Κουκουρέγια βρίσκεται αυτή την περίοδο στην αποστολή της Εθνικής Ισπανίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο, με τις εξελίξεις γύρω από το μέλλον του να τρέχουν παράλληλα με τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, οι τρεις πλευρές έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία, με τη μεταγραφή να βρίσκεται πλέον σε τροχιά ολοκλήρωσης, εφόσον διευθετηθούν και οι τελευταίες λεπτομέρειες.