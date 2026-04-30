Champions League: Χωρίς Χακίμι η ρεβάνς του Μπάγερν – Παρί

Ο Ασράφ Χακίμι τραυματίστηκε στον δεξιό μηρό στον πρώτο ημιτελικό της Παρί Σεν Ζερμέν με την Μπάγερν Μονάχου και θα μείνει εκτός δράσης «...για τις επόμενες εβδομάδες». Συνεπώς δεν θα αγωνιστεί στη ρεβάνς της τετράδας του Champions League απέναντι στους Βαυαρούς, όπως ανακοίνωσε η πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Ο Μαροκινός δεξιός μπακ τραυματίστηκε στα τελευταία λεπτά (88’) του συναρπαστικού πρώτου ημιτελικού στο «Παρκ ντε Πρενς», ωστόσο αναγκάστηκε να συνεχίσει μέχρι το τέλος της αναμέτρησης, καθώς δεν υπήρχε δυνατότητα αλλαγής.