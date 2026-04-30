Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ και Μίλτος Τεντόγλου στο φετινό No Finish Line Athens

Όταν ο αθλητισμός συναντά την προσφορά, το αποτέλεσμα είναι κάτι περισσότερο από μια διοργάνωση.

Βαγγέλης Πάτας

Είναι μια κοινή εμπειρία με ουσία.

Αυτό ακριβώς ανέδειξε και το φετινό No Finish Line Athens, με το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ να δίνει ξανά το «παρών», όχι μόνο ως χορηγός, αλλά ως ενεργό κομμάτι της διαδρομής.

Για πέντε ημέρες, το Πεδίον του Άρεως γέμισε ενέργεια, ρυθμό και μικρές προσωπικές νίκες. Δρομείς και περιπατητές κάθε ηλικίας συμμετείχαν με έναν κοινό στόχο: να μετατρέψουν τα βήματα τους σε στήριξη για παιδιά που το έχουν ανάγκη.

Σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια, το ΖΑΓΟΡΙ βρέθηκε δίπλα στους συμμετέχοντες σε κάθε βήμα, προσφέροντας δροσιά και ενυδάτωση, ενώ η ομάδα του έδωσε το δικό της στίγμα στη διαδρομή, στηρίζοντας έμπρακτα τη διοργάνωση.

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η παρουσία του Μίλτου Τεντόγλου, με τον οποίο το ΖΑΓΟΡΙ συμπορεύεται για τρίτη διαδοχική χρονιά. Μια συνεργασία που δεν περιορίζεται σε μια απλή σύμπραξη, αλλά εξελίσσεται με συνέπεια στον χρόνο, στηριγμένη σε κοινές αξίες όπως η προσήλωση, η αυθεντικότητα και η σταθερή προσπάθεια για το καλύτερο.

Και ίσως αυτό είναι που δίνει πραγματικό νόημα σε κάθε αγώνα: όχι μόνο η απόσταση, αλλά και ο λόγος που σε κινητοποιεί.

Σε αυτή τη λογική, το ΖΑΓΟΡΙ συνεχίζει να στηρίζει σταθερά τον αθλητισμό και δράσεις με ουσία, συμβάλλοντας ενεργά σε πρωτοβουλίες που προάγουν την ευεξία και την προσφορά.

