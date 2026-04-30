Ιτούδης: «Σε τρία ματς οι βολές είναι 64-35»

Η Χάποελ έκανε την προσπάθειά της να ανατρέψει την κατάσταση κόντρα στη Ρεάλ, έστω και χωρίς τον Δημήτρη Ιτούδη στον πάγκο της ο οποίος είχε αποβληθεί, αλλά τελικά η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο πήρε την νίκη και έκανε το 1-0.

Αμέσως μετά ο Έλληνας τεχνικός άφησε ξεκάθαρες αιχμές για τη διαιτησία:

«Θα ήθελα απλά να συνοψίσω τι έχει γίνει σε τρία ματς μέχρι στιγμής με μία σπουδαία ομάδα όπως είναι η Ρεάλ. Το πρώτο παιχνίδι στο Μπότεβγκραντ, το δεύτερο παιχνίδι στη regular season εδώ στη Μαδρίτη και το τρίτο πάλι εδώ για τα playoffs. Οι βολές είναι 35-64 για τη Ρεάλ. Δε θέλω να τιμωρηθώ γι αυτό το σχόλιο, απλά αναφέρω ένα στατιστικό».

