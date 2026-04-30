Ιτούδης: «Σε τρία ματς οι βολές είναι 64-35»

Ο Δημήτρης Ιτούδης αμέσως μετά το τέλος του αγώνα με τη Ρεάλ άφησε ξεκάθαρη αιχμή για τη διαιτησία στους αγώνες με τους Μαδριλένους, αν και όπως συμπλήρωσε απλά ανέφερε ένα στατιστικό στοιχείο.

Ιτούδης: «Σε τρία ματς οι βολές είναι 64-35»
Η Χάποελ έκανε την προσπάθειά της να ανατρέψει την κατάσταση κόντρα στη Ρεάλ, έστω και χωρίς τον Δημήτρη Ιτούδη στον πάγκο της ο οποίος είχε αποβληθεί, αλλά τελικά η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο πήρε την νίκη και έκανε το 1-0.

Αμέσως μετά ο Έλληνας τεχνικός άφησε ξεκάθαρες αιχμές για τη διαιτησία:

«Θα ήθελα απλά να συνοψίσω τι έχει γίνει σε τρία ματς μέχρι στιγμής με μία σπουδαία ομάδα όπως είναι η Ρεάλ. Το πρώτο παιχνίδι στο Μπότεβγκραντ, το δεύτερο παιχνίδι στη regular season εδώ στη Μαδρίτη και το τρίτο πάλι εδώ για τα playoffs. Οι βολές είναι 35-64 για τη Ρεάλ. Δε θέλω να τιμωρηθώ γι αυτό το σχόλιο, απλά αναφέρω ένα στατιστικό».

Ιτούδης: «Σε τρία ματς οι βολές είναι 64-35»

