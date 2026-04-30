Κερδισμένος ο Παναθηναϊκός από τη χτεσινή αναμέτρηση της Σπόρτινγκ

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας ήρθε ισόπαλη 2-2 με την Τοντέλα, ωστόσο κερδισμένος από αυτή την αναμέτρηση βγήκε ο Παναθηναϊκός.

Το «τριφύλλι» με τη χτεσινή συμμετοχή του Γιώργου Βαγιαννίδη εξασφάλισε 1 εκατ. ευρώ. Ο Έλληνας μπακ έχει αγωνιστεί 20 φορές με τη φανέλα των «λιονταριών», τη φετινή σεζόν, κάτι που ενεργοποίησε τον συγκεκριμένο όρο της συμφωνίας που είχε προβλεφθεί στην πώληση του παίκτη από τους «πράσινους».

Ο 24χρονος μετακόμισε στην Πορτογαλία το περασμένο καλοκαίρι, με το deal φτάνει τα 13 εκατ. ευρώ. Σε περίπτωση κατάκτησης του πρωταθλήματος από τη Σπόρτινγκ, οι «πράσινοι» θα λάβουν άλλο 1 εκατ. ευρώ.