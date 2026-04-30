«Ο Παναθηναϊκός ανάμεσα στις ομάδες που ενδιαφέρονται για τον Κρίζμανιτς»

Ο Παναθηναϊκός, η Λέφσκι Σόφιας και η Λοκομοτίβ Μόσχας εξετάζουν την περίπτωση του 26χρονου Κροάτη αμυντικού του ΟΦΗ, Κρέσιμιρ Κρίζμανιτς, σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα.

Ο ΟΦΗ πραγματοποιεί μία εξαιρετική σεζόν, καθώς κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδος, και τα φώτα είναι στραμμένα στους ποδοσφαιριστές του.

Ένας από τους διακριθέντες είναι ο Κροάτης στόπερ, Κρέσιμιρ Κρίζμανιτς, ο οποίος έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον ομάδων τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

Ο δημοσιογράφος Ρούντι Γκαλέτι υποστηρίζει ότι ο Παναθηναϊκός, η Λέφσκι Σόφιας από τη Βουλγαρία και η Λοκομοτίβ Μόσχας από τη Ρωσία είναι οι σύλλογοι που ενδιαφέρονται για τον 26χρονο παίκτη.

Οι Κρητικοί έκαναν δικό τους τον Κρίζμανιτς τον Αύγουστο του 2025 από τη Γκόριτσα, έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028 και μετράει 32 συμμετοχές με τη φανέλα του ΟΦΗ σε όλες τις διοργανώσεις.

