Ο Ουάιτ πάτησε το σήμα της Ατλέτικο και το γήπεδο πήρε… φωτιά (vid)

Μία ακόμα στιγμή έντασης στον χθεσινό αγώνα των Μαδριλένων με την Άρσεναλ με τον Μπεν Ουάιτ να ανάβει.. φωτιά και τον Τσόλο Σιμεόνε να μη του χαρίζεται

Το ενδιαφέρον των αγώνων της Ατλέτικο με την Άρσεναλ για το Champions League αναμένεται να είναι πολύ μεγαλύτερο απ’ όσο περιμέναμε.

Και δεν έχει να κάνει μόνο με το 1-1 που αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για τον επαναληπτικό στην Αγγλία, αλλά για τις κόντρες που δημιουργούνται μεταξύ των πρωταγωνιστών.

Μία από αυτές και αυτή μεταξύ του Μπεν Ουάιτ και του Τσόλο Σιμεόνε.

Ο παίκτης της Άρσεναλ πάτησε πάνω στο σήμα των Ροχιμπλάνκος, κάτι που ο Ντιέγκο Σιμεόνε έλαβε ως προσβολή για την ομάδα του, με αποτέλεσμα να μην αντιδράσει και τόσο ψύχραιμα. Γνωστός για το ταπεραμέντο του ο Αργεντίνος τεχνικός εκνευρίστηκε και κατευθύνθηκε αμέσως προς τον αμυντικό των Λονδρέζων, ζητώντας του τον λόγο και σπρώχνοντάς τον ελαφρά.

