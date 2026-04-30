Καλαμάτα: Παρελθόν και επίσημα ο Αλέκος Βοσνιάδης

Παρελθόν και επίσημα αποτελεί ο Αλέκος Βοσνιάδης από την τεχνική ηγεσία της Καλαμάτας, με την μεσσηνιακή ομάδα να κάνει γνωστή την αποδέσμευση του 65χρονου προπονητή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μαύρης Θύελλας:

«Ένας κύκλος γεμάτος προσπάθεια, πίστη και επιτυχίες φτάνει στο τέλος του, αφήνοντας πίσω του μια ιστορική στιγμή για τον σύλλογό μας, καθώς υπό την καθοδήγησή του η Μαύρη Θύελλα πέτυχε την πολυπόθητη επιστροφή στην πρώτη κατηγορία μετά από 26 χρόνια και κατέκτησε το Super Cup, αποτελώντας την κορυφαία ομάδα της Super League 2!
Το όνομα του κυρίου Βοσνιάδη συνδέθηκε με μια σπουδαία σελίδα στην ιστορία της ομάδας μας και θα αποτελεί πάντα κομμάτι αυτής της διαδρομής.
Τον ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά, τον επαγγελματισμό και την αφοσίωσή του και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του, με υγεία και κάθε επιτυχία».

Δήλωση του κυρίου Αλέκου Βοσνιάδη:
«Μετά από μια εξαιρετική χρονιά που έκλεισε με την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την άνοδο της ομάδας μετά από 26 χρόνια στην Super League και την κατάκτηση του Super Cup, ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε εγώ και οι συνεργάτες μου την πόλη και τους φίλους της ομάδας.
Ευχαριστούμε όλους όσοι βρέθηκαν δίπλα μας από την αρχή της περιόδου μέχρι και την τελευταία ημέρα, τον πρόεδρο και την διοίκηση της ομάδας.
Εύχομαι καλή επιτυχία στη Μαύρη Θύελλα και τα επόμενα χρόνια όλη η πόλη να βλέπει την ομάδα της όπως την ονειρεύεται.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΟΛΑ!».

LATEST NEWS
14:38 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το φιλικό της Εθνικής με τη Σουηδία

14:29 SUPER LEAGUE

Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Παρακολουθεί την περίπτωση του Ντρίσα Καμαρά – Όσα αναφέρουν στην Ιταλία

14:18 EUROLEAGUE

Ρεάλ: Ρήξη έσω πλαγίου στο γόνατο ο Ταβάρες, χάνει το υπόλοιπο των play-offs

14:14 ΣΠΟΡ

Αναχώρησε για Άμστερνταμ η Εθνική πόλο γυναικών

14:05 CHAMPIONS LEAGUE

Σερ Άλεξ: «Το καλύτερο ματς που έχω δει στη ζωή μου το Παρί – Μπάγερν»

13:47 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ιάγκο Άσπας: Στήνεται άγαλμά του έξω από το «Μπαλαΐδος»

13:39 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σύντομο ήταν το πέρασμα του Φίλιπ Μαξ από την Γκάμπα Οσάκα

13:29 EUROLEAGUE

EuroLeague: Πολυτιμότερος των Game 1 ο Μιλουτίνοφ

13:17 GREEK BASKET LEAGUE

ΠΑΟΚ: Στον αέρα τα εισιτήρια για τη μάχη με το Περιστέρι

13:10 SUPER LEAGUE

Ατρόμητος: Μειώθηκε η ποινή του Κέρκεζ

13:03 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μαν. Σίτι: Συζητά με την Τότεναμ για την παραχώρηση του Σαβίνιο

12:39 NBA

NBA playoffs: Όλα όσα έγιναν τα ξημερώματα της Πέμπτης (30/04)

