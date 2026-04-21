Καλαμάτα: Με Χριστοφιλέα τη νέα χρονιά στη Super League - Πόστο και στον Μπατίστα

Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας θα είναι ο άνθρωπος που θα οδηγήσει την Καλαμάτα στη Super League μετά από 26 χρόνια.

Την ευκαιρία να προπονήσει για πρώτη φορά σε επίπεδο Super League πήρε ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, αναλαμβάνοντας χρέη πρώτου προπονητή στην Καλαμάτα ενόψει της νέας σεζόν.

Μετά την αποχώρηση του Αλέκου Βοσνιάδη από την τεχνική ηγεσία, η «Μαύρη Θύελλα» έψαχνε τον άνθρωπο που θα την οδηγήσει στη νέα εποχή, με τον μεγαλομέτοχο Γιώργο Πρασσά να αναθέτει τα σκήπτρα στον 41χρονο τεχνικό.

Συμπληρωματικά, νέος team manager στην ομάδα της Μεσσηνίας θα είναι ο πρώην επιθετικός της ΑΕΚ Ντάνιελ Μπατίστα.