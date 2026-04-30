Δεν χάνει η Σαχτάρ, σκοράρουν κι οι δύο στο Βαγιέκας

Μεγάλο στοιχηματικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ημιτελικά του Conference League.

Βαγγέλης Πάτας

Η Σαχτάρ υποδέχεται την Κρίσταλ Πάλας σε ουδέτερη έδρα (βλ. Κρακοβία), αλλά ακόμα κι έτσι το 3.85 που δίνει ενδεχόμενη νίκη της «χτυπάει» στο μάτι.

Μην ξεχνάμε ότι παρά τα θέματα που αντιμετωπίζει λόγω του πολέμου, δεν είναι κάποια… χθεσινή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Μάλιστα, στα παιχνίδια που έχει δώσει στην Πολωνία, τα έχει πάει αρκετά καλά. Η Κρίσταλ Πάλας, από την άλλη, δεν είναι εύκολος αντίπαλος, αλλά εκτός έδρας στη διοργάνωση, δείχνει να αντιμετωπίζει προβλήματα.

Για τους τολμηρούς ο άσος στο 3.85 έχει αξία, ενώ αν θέλει να πάει κάποιος πιο… safe, η διπλή ευκαιρία του «1Χ» στο 1.80 είναι μια πολύ καλή επιλογή.

Στον άλλον ημιτελικό, η Ράγιο Βαγιεκάνο υποδέχεται το Στρασβούργο, σε μια κόντρα ομάδων που φτάνουν για πρώτη φορά σε ημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Οι γηπεδούχοι παίρνουν δύναμη από το «Βαγιέκας», ενώ η γαλλική ομάδα είναι ίσως η πιο αθλητική στη διοργάνωση. Έχει αξία το «G/G» στη συγκεκριμένη αναμέτρηση

Οι προτάσεις της ημέρας (30/04)

  • Σαχτάρ – Κρίσταλ Πάλας 1Χ ΔΕ 1.80
  • Ράγιο Βαγιεκάνο – Στρασβούργο 1.80
