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Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου 2026: Οι ενδεκάδες στο Γερμανία - Κουρασάο

Οι επιλογές των προπονητών για την αναμέτρηση μεταξύ Γερμανίας και Κουρασάο.

Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου 2026: Οι ενδεκάδες στο Γερμανία - Κουρασάο
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Η δράση στον 5ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 κάνει πρεμιέρα, με τη Γερμανία να μπαίνει στη μάχη της διοργάνωσης αντιμετωπίζοντας το Κουρασάο σε μια αναμέτρηση με ξεκάθαρο φαβορί.

Η «Νασιονάλμανσαφτ» φιλοδοξεί να ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις της στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, απέναντι σε μια ομάδα που συμμετέχει για πρώτη φορά στην ιστορία της σε τελική φάση Μουντιάλ και θέλει να ζήσει τη δική της ξεχωριστή στιγμή στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή του πλανήτη.

Οι ενδεκάδες

Γερμανία: Νόιερ, Κίμιχ, Τα, Σλότερμπεκ, Μπράουν, Πάβλοβιτς, Ενμετσά, Σανέ, Βίρτζ, Μουσιάλα, Χάβερτζ.

Στον πάγκο είναι οι: Αμίρι, Αντόν, Μπάουμαν, Μπέιερ, Γκορέτσκα, Γκρος, Λέβελινγκ, Νούμπερ, Ουεντραόγκο, Ράουμ, Ρούντιγκερ, Στίλερ, Τιαό, Ουντάβ, Βολτεμάντε.

Κουρασάο: Ρουμ, Φλοράνους, Μπαζούερ, Ομπίσπο, Φόνβιλ, Μπακούνα, Κομενένσια, Τσονγκ, Χάνσεν, Μπακούνα, Λοκάντια.

Στον πάγκο είναι οι: Μπόντακ, Αντονίσε, Μπρενέτ, Ντούρνμπους, Φελίντα, Γκάαρι, Γκόρε, Κάστανιρ, Κουβάς, Μαργκαρίτα, Μάρθα, Νόσλιν, Ρουμερατό, Σαμπό, Φαν Έιμα.

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