· Παναθηναϊκός · Ρέιντζερς · Τότεναμ

Παναθηναϊκός: Στο «κόλπο» και η Τότεναμ για Ταβερνιέ

Στα ραντάρ της Τότεναμ βρίσκεται ο Τζέιμς Ταβερνιέ, ο οποίος μένει ελεύθερος από την Ρέιντζερς και πρόσφατα συνδέθηκε με τον Παναθηναϊκό.

Ο Άγγλος αμυντικός, Τζέιμς Ταβερνιέ, θα αποτελέσει παρελθόν από την Ρέιντζερς το ερχόμενο καλοκαίρι και ήδη ακούγονται ομάδες που εξετάζουν την περίπτωση του.

Συγκεκριμένα, η ιστοσελίδα «TEAMtalk» υποστηρίζει ότι η Τότεναμ έχει στη μεταγραφική της λίστα τον 34χρονο. Να υπενθυμίσουμε ότι, το όνομα του Ταβερνιέ συνδέθηκε πρόσφατα και με τον Παναθηναϊκό.

Ο έμπειρος δεξιός μπακ μετράει 562 συμμετοχές με τη φανέλα της Ρέιντζερς, έχοντας πετύχει 144 γκολ και μοιράσει 148 ασίστ σε 11 χρόνια παρουσίας στον σύλλογο. Σε αυτό το διάστημα έχει ένα Πρωτάθλημα και ένα Κύπελλο Σκωτίας, ένα League Cup και το 2022 είχε φτάσει μέχρι τον τελικό του Europa League, όπου η ομάδα του γνώρισε την ήττα από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης.

