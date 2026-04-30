Σύντομο ήταν το πέρασμα του Φίλιπ Μαξ από την Γκάμπα Οσάκα

Σύντομο αποδείχθηκε το πέρασμα του Φίλιπ Μαξ από την Γκάμπα Οσάκα. Ο 32χρονος μπακ ανακοινώθηκε από την ιαπωνική ομάδα στις 12 Μαρτίου και 49 μέρες μετά, ο Γερμανός έλυσε το συμβόλαιό του, χωρίς να έχει αγωνιστεί!

Νωρίτερα στην καριέρα του είχε περάσει και από τον Παναθηναϊκό, ωστόσο δεν εντυπωσίασε, μετρώντας μόλις 11 συμμετοχές και στις 7 Ιανουαρίου έμεινε ελεύθερος από το «τριφύλλι».

Οι δηλώσεις του Μαξ:

«Τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ δούλευα τη φυσική μου κατάσταση, κατάλαβα ότι είναι δύσκολο να συνεισφέρω επαρκώς στην ομάδα μέσα στο γήπεδο».