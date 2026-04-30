Σερ Άλεξ: «Το καλύτερο ματς που έχω δει στη ζωή μου το Παρί – Μπάγερν»

Σε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της σύγχρονης ιστορίας του ποδοσφαίρου, η Παρί λύγισε με το εκκωφαντικό 5-4 τη Μπάγερν Μονάχου και πήρε προβάδισμα εν όψει της ρεβάνς για τα ημιτελικά του Champions League.

Ο θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και πρώην προπονητής της ομάδας Σερ Άλεξ Φέργκιουσον είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά το ιστορικό παιχνίδι, χαρακτηρίζοντας την αναμέτρηση ως «την καλύτερη που έχει παρακολουθήσει ποτέ στη ζωή του».