Champions League, Παρί Σεν Ζερμέν - Μπάγερν Μονάχου 5-4: Μυθική ματσάρα με γαλλική… φινέτσα

Μικρό προβάδισμα πρόκρισης στον τελικό του Champions League απέκτησε η Παρί Σεν Ζερμέν, μετά τη νίκη της 5-4 στην απίστευτη ματσάρα κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου στον πρώτο ημιτελικό του Παρισιού.

Σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά παιχνίδια στην ιστορία του Champions League και σίγουρα στο κορυφαίο της φετινής σεζόν, η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε 5-4 της Μπάγερν στο «Παρκ ντε Πρενς», στον πρώτο ημιτελικό των δύο ομάδων.

Οι δύο «γίγαντες» της διοργάνωσης επιβεβαίωσαν τον τίτλο των φαβορί, προσφέροντας ένα ματς που δύσκολα θα ξεχαστεί. Η Μπάγερν μπήκε πιο δυνατά και πήρε προβάδισμα με πέναλτι του Κέιν, όμως η Παρί αντέδρασε άμεσα και μέσα σε εννέα λεπτά ανέτρεψε την κατάσταση με τα γκολ των Κβαρατσχέλια και Νέβες.

Η απάντηση των Βαυαρών ήρθε πριν το ημίχρονο, με τον Ολίσε να ισοφαρίζει σε 2-2 στο 41’. Παρ’ όλα αυτά, στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ο Ντεμπελέ από την άσπρη βούλα έδωσε εκ νέου προβάδισμα στους γηπεδούχους.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η ομάδα του Λουίς Ενρίκε ανέβασε ρυθμό και έφτασε μέχρι το 5-2, δείχνοντας ικανή να «καθαρίσει» την υπόθεση πρόκριση από το πρώτο ματς. Ωστόσο, η Μπάγερν αντέδρασε ξανά, μειώνοντας σε 5-4 μέσα σε τέσσερα λεπτά (65’-68’) με τους Ουπαμεκανό και Ντίας, κρατώντας «ζωντανές» τις ελπίδες της ενόψει της ρεβάνς.

Μέχρι το φινάλε, οι γηπεδούχοι είχαν ακόμη μία μεγάλη στιγμή, με τον Μαγιουλού να σημαδεύει το δοκάρι στο 87’, στη δεύτερη φορά που η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι για την Παρί μετά την προσπάθεια του Ολίσε στο 32’.

Παρί Σεν Ζερμέν: Σαφόνοβ, Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Μέντες (84′ Ερναντές), Βιτίνια, Ζαΐρ-Εμερί (64′ Φαμπιάν), Νέβες, Ντουέ (70′ Μπαρκολά), Κβαρατσκέλια (84′ Μαγιούλου), Ντεμπελέ.

Μπάγερν Μονάχου: Νόιερ, Ουπαμεκανό, Τα, Ντέιβις (46′ Λάιμερ), Στάνισιτς, Κίμιχ, Πάβλοβιτς (90’+3′ Τζάκσον), Μουσιάλα (79′ Γκορέτσκα), Ντίας, Ολίσε, Κέιν.