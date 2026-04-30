· Ρεάλ Μαδρίτης

Ρεάλ: Ρήξη έσω πλαγίου στο γόνατο ο Ταβάρες, χάνει το υπόλοιπο των play-offs

Ανησυχία στο στρατόπεδο της Ρεάλ, με την ομάδα της Μαδρίτης να ανακοινώνει πως ο Έντι Ταβάρες υπέστη ρήξη έσω πλαγίου στο γόνατο, με την κατάστασή του να παρακολουθείται από το ιατρικό επιτελείο. 

Πρόβλημα αποκόμησε ο Έντι Ταβάρες στο παιχνίδι της Ρεάλ κόντρα στη Χάποελ στο Game 1 των play-offs της EuroLeague, με τον ψηλό από το Κάπο Βέρντε να αποχωρεί από το παρκέ.

Η Ρεάλ με επίσημη ενημέρωση ανέφερε πως ο παίκτης έχει υποστεί ρήξη έσω πλαγίου στο γόνατο, με την κατάστασή του να παρακολουθείται καθημερινά από τους γιατρούς των «Μερένγχες».

Διαβάστε αναλυτικά την ενημέρωση της «Βασίλισσας»:

«Μετά από εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν σήμερα στον παίκτη μας Έντι Ταβάρες από τις Ιατρικές Υπηρεσίες της Ρεάλ Μαδρίτης, διαγνώστηκε με ρήξη στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του αριστερού γονάτου. Η ανάρρωσή του θα παρακολουθείται».

