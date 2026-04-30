Ιάγκο Άσπας: Στήνεται άγαλμά του έξω από το «Μπαλαΐδος»

Άγαλμα προς τιμήν του Ιάγκο Άσπας θα χτιστεί έξω από το χώρο του γηπέδου της Θέλτα, με τον δήμαρχο του Βίγκο να ανακοινώνει διαγωνισμό για το καλύτερο σχέδιο, με τον νικητή να συμμετέχει και στη δημιουργία του αγάλματος.

Ο Άσπας αποτελεί θρύλο για τη Θέλτα, έχοντας το ρεκόρ συμμετοχών στην ιστορία του κλαμπ με 567, με απολογισμό 221 γκολ και 90 ασίστ.