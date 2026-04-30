Ατρόμητος: Μειώθηκε η ποινή του Κέρκεζ
Η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ μείωσε την ποινή που είχε επιβληθεί στον προπονητή του Ατρομήτου, Ντόυσαν Κέρκεζ, από επτά αγωνιστικές σε τέσσερις.
Ο τεχνικός του Ατρομήτου, Ντούσαν Κέρκεζ, είχε τιμωρηθεί από το πειθαρχικό όργανο της Super League με ποινή επτά αγωνιστικών. Ο Βόσνιος προπονητής κατηγορήθηκε για εξύβριση και απώθηση του διαιτητή Κατοίκου στην αναμέτρηση του Ατρομήτου με την ΑΕΛ Novibet.
Η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ μείωσε την τιμωρία σε τέσσερις αγωνιστικές και χρηματικό πρόστιμο ύψους 250 ευρώ.
COMMENTS