Ατρόμητος: Μειώθηκε η ποινή του Κέρκεζ

Ο τεχνικός του Ατρομήτου, Ντούσαν Κέρκεζ, είχε τιμωρηθεί από το πειθαρχικό όργανο της Super League με ποινή επτά αγωνιστικών. Ο Βόσνιος προπονητής κατηγορήθηκε για εξύβριση και απώθηση του διαιτητή Κατοίκου στην αναμέτρηση του Ατρομήτου με την ΑΕΛ Novibet.

Η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ μείωσε την τιμωρία σε τέσσερις αγωνιστικές και χρηματικό πρόστιμο ύψους 250 ευρώ.