Ατρόμητος: Επέκτεινε το συμβόλαιό του ο Ντούσαν Κέρκεζ
Onsports Team 24 Απριλίου 2026, 21:13
SUPER LEAGUE / Ατρόμητος

Παραμένει στον πάγκο της ομάδας του Περιστερίου και για τη σεζόν 2026-27 όπως ανακοινώθηκε επίσημα.

Απόλυτα ικανοποιημένοι έχουν μείνει στον Ατρόμητο, από τη δουλειά του Ντούσαν Κέρκεζ. Έτσι, προχώρησαν στην ανανέωση της συμφωνίας μαζί του, μέχρι το τέλος της ερχόμενης σεζόν 2026-27.

Η ανακοίνωση:

«Έτοιμος να χτίσει τον Ατρόμητο της σεζόν 2026/27 ο Ντούσαν Κέρκεζ! Έπειτα από συνάντηση με τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας μας, Γιάννη Αγγελόπουλο, οι δύο πλευρές συμφώνησαν και τυπικά να συνεχίσουν την κοινή τους πορεία και για τη νέα αγωνιστική περίοδο, βάζοντας άμεσα τις βάσεις για το 2026/27.

Ομάδα και προπονητής έχοντας μείνει απόλυτα ικανοποιημένοι από τη συνεργασία τους, άρχισαν ήδη τον προγραμματισμό για τη νέα σεζόν, με τον Ντούσαν Κέρκεζ να πραγματοποιεί και τις πρώτες του δηλώσεις μετά την οριστικοποίηση της συμφωνίας.

“Πρώτα απ' όλα είμαι πολύ ευχαριστημένος που θα μείνω και του χρόνου στον Ατρόμητο. Είμαι πολύ ευχαριστημένος που θα δουλεύω με αυτούς τους ανθρώπους που είμαστε κάθε μέρα μαζί. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο που μου δίνει αυτή την ευκαιρία να συνεχίσω.

Ειδικά, τον κ. Γιάννη (Αγγελόπουλο) μαζί με τον κ. Σπανό που με έφεραν εδώ και ειδικά ο κ. Γιάννης έκανε τα πάντα για να μείνω εδώ και του χρόνου, εγώ και οι βοηθοί μου. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Θέλω να ευχαριστήσω και τον κόσμο.

Δεν θέλω μεγάλα λόγια μέχρι το τέλος και για του χρόνου. Πρέπει να στήσουμε μια καλή βάση για του χρόνου ώστε να είμαστε καλύτεροι και εμείς πρέπει να φέρουμε τον Ατρόμητο εκεί που ήταν επί πολλά χρόνια. Σίγουρα θέλουμε τη στήριξη από τον κόσμο, όπως μας στήριξε. Μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Μόνο όλοι μαζί, όπως το βλέπω τώρα, πως είμαστε όλοι μαζί και θέλουμε να κάνουμε καλά πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Ένας από τους πρώτους λόγους που ήθελα να συνεχίσω εδώ είναι η συνεργασία καθημερινά με τον κ. Σπανό, με τον κ. Γιάννη και με όλους τους ανθρώπους που δουλεύουν εδώ. Έχουμε και κάποιους ανθρώπους πίσω από την ομάδα που είναι καθημερινά εδώ και μας βοηθούν. Η κατάσταση εδώ, τα γραφεία, τα αποδυτήρια, τα σπα, που δεν έχουν πολλές ομάδες στην Ελλάδα, όλο το προπονητικό κέντρο.

Όπως βλέπω, κ. Σπανός και κ. Γιάννης θέλουν καθημερινά να βοηθήσουν και να βελτιώσουν πράγματα ώστε να γίνουν καλύτερα. Τώρα έχουμε πολλή δουλειά, αλλά πάντα λέω το ποδόσφαιρο είναι ομαδική δουλειά και ένας μόνος του δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Μόνο όλοι μαζί”».



