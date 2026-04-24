Ολυμπιακός - Μονακό: Το πρόγραμμα των αγώνων για τα playoffs της EuroLeague

Δείτε τις ώρες και τις ημέρες των αγώνων ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Μονακό για τα playoffs της EuroLeague.

Η Μονακό επικράτησε της Μπαρτσελόνα me 79-70 στον τελευταίο αγώνα για τα play-in της EuroLeague και θα είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στα playoffs της φετινής διοργάνωσης.

Οι δύο ομάδες είχαν τεθεί αντιμέτωπες και πάλι σε αυτή τη φάση τη σεζόν 2021-22, με τους Πειραιώτες να προκρίνονται με 3-2. Τη σεζόν 2022-23 είχαν συναντηθεί στον ημιτελικό του Final 4 του Κάουνας με νικήτρια την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, ενώ πέρυσι στο Άμπου Ντάμπι ήταν αυτή του Βασίλη Σπανούλη που πήρε την πρόκριση για τον τελικό.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των τεσσάρων πρώτων αγώνων ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Μονακό, αλλά και αυτό για το ζευγάρι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια:

Game 1

Oλυμπιακός – Μονακό (28/04, 21:00)

Βαλένθια – Παναθηναϊκός (28/04, 21:45)

Game 2

Πέμπτη 30 Απριλίου

Ολυμπιακός – Μονακό (30/04, 21:00)

Βαλένθια – Παναθηναϊκός (30/04, 21:45)

Game 3

Μονακό – Ολυμπιακός 05/05 (20:45)

Παναθηναϊκός – Βαλένθια 06/05, 21:15

Game 4

Μονακό – Ολυμπιακός 07/05 (20:30)

Παναθηναϊκός – Βαλένθια 08/05, 21:15