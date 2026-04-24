Τζέιμς: «Έχουμε ιστορία με τον Ολυμπιακό, θα έχουμε τις ευκαιρίες μας»

Ο Μάικ Τζέιμς μίλησε για τις μάχες της Μονακό με τον Ολυμπιακό και τόνισε πως η ομάδα του θα είναι έτοιμη.

Η Μονακό επικράτησε με 79-70 της Μπαρτσελόνα και προκρίθηκε στα playoffs της EuroLeague, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας.

Ο Μάικ Τζέιμς ήταν από τους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης με double-double 13 πόντων και 10 ασίστ και στις δηλώσεις του εμφανίστηκε αισιόδοξος του για τη σειρά που ακολουθεί κόντρα στους Πειραιώτες.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Αυτό θέλαμε, αυτό χρειαζόμασταν. Είχαμε δύο ευκαιρίες για να προκριθούμε. Προχωράμε και ξεκινάμε να προετοιμαζόμαστε από αύριο.

Πιστεύω πως θα έχουμε τις ευκαιρίες μας. Θα τις έχουμε. Στη σύντομη καριέρα μου με τη Μονακό, έχουμε μακρά ιστορία με τον Ολυμπιακό. Έχουμε παίξει με εκείνους πιο πολλές φορές από όλους τους άλλους. Νομίζω θα είμαστε έτοιμοι».

Από την πλευρά του ο Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι ανέφερε:

«Πρέπει να είμαστε περήφανοι με αυτό που καταφέραμε. Δεν είχαμε παίξει τέτοια άμυνα εδώ και καιρό. Κρατήσαμε χαμηλά τη Μπαρτσελόνα, την αναγκάσαμε να πάρει δύσκολα σουτ. Επιθετικά είχαμε κάποια προβλήματα στην 3η περίοδο αλλά δεν πανικοβληθήκαμε. Βρήκαμε την αυτοπεποίθηση και τον ρυθμό μας.

Η επόμενη μέρα είναι ο τελικός του Κυπέλλου αύριο. Θα παλέψουμε για έναν τίτλο. Μετά θα αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τον Ολυμπιακό. Είναι μια φοβερή ομάδα, με έναν εξαιρετικό προπονητή και θα τους συναντήσουμε μπροστά μας».