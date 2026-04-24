UEFA: Έξι αγωνιστικές στον Πρεστιάνι για το επεισόδιο με τον Βινίσιους

Βαριά τιμωρία αποφάσισε η πειθαρχική επιτροπή της UEFA για τον Τζιανλούκα Πρεστιάνι, ο οποίος καταγγέλθηκε από τον Βινίσιους για ρατσιστική συμπεριφορά εναντίον του, στο πρώτο παιχνίδι της Μπενφίκα με τη Ρεάλ για τα πλέι-οφ του Champions League. Ο Αργεντινός επιθετικός κρίθηκε τελικά ένοχος για ομοφοβική συμπεριφορά και τιμωρήθηκε με αποκλεισμό έξι αγωνιστικών από επίσημους διεθνείς αγώνες, με το ήμισυ της ποινής, πάντως, να έχει ανασταλτικό χαρακτήρα, διάρκειας δύο ετών.

Από τις υπόλοιπες τρεις αγωνιστικές, ο Πρεστιάνι έχει εκτίσει ήδη τη μία, αφού αποκλείστηκε προσωρινά και δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής στη ρεβάνς των δύο ομάδων στο «Μπερναμπέου», άρα του απομένουν δύο αγωνιστικές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ποινή (εφόσον υιοθετηθεί και από τη FIFA, όπως αναμένεται να συμβεί) αφορά και διοργανώσεις εθνικών ομάδων, κάτι που σημαίνει ότι, αν ο 20χρονος εξτρέμ επιλεγεί από τον Λιονέλ Σκαλόνι στην αποστολή της εθνικής Αργεντινής για το Παγκόσμιο Κύπελλο, δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στα πρώτα δύο ματς της διοργάνωσης. Ο Πρεστιάνι έκανε ντεμπούτο με τους πρωταθλητές κόσμου τον περασμένο Νοέμβριο, σε φιλικό με αντίπαλο την Ανγκόλα.