Ατρόμητος: Έφεση για την ποινή του Κέρκεζ
Οnsports Τeam 27 Απριλίου 2026, 18:13
SUPER LEAGUE

Η ομάδα του Περιστερίου προχώρησε σε έφεση για να... πέσει η ποινή του Ντούσαν Κέρκεζ. 

Ο 49χρονος τεχνικός των Περιστεριωτών δέχθηκε βαριά «καμπάνα» επτά αγωνιστικών μακριά από τον πάγκο της ομάδας του για υβριστική συμπεριφορά προς τον διαιτητή Κατοίκο και για απόπειρα βιαιοπραγίας.

Η ομάδα του Ατρομήτου προχώρησε σε έφεση προκειμένου να "πέσει" η αρχική ποινή του προπονητή της, έχοντας εκτίσει ήδη δύο από τις επτά αγωνιστικές. 

Η σχετική ενημέρωση:



