Ατρόμητος: Έφεση για την ποινή του Κέρκεζ

Η ομάδα του Περιστερίου προχώρησε σε έφεση για να... πέσει η ποινή του Ντούσαν Κέρκεζ.

Ο 49χρονος τεχνικός των Περιστεριωτών δέχθηκε βαριά «καμπάνα» επτά αγωνιστικών μακριά από τον πάγκο της ομάδας του για υβριστική συμπεριφορά προς τον διαιτητή Κατοίκο και για απόπειρα βιαιοπραγίας.

Η ομάδα του Ατρομήτου προχώρησε σε έφεση προκειμένου να "πέσει" η αρχική ποινή του προπονητή της, έχοντας εκτίσει ήδη δύο από τις επτά αγωνιστικές.

Η σχετική ενημέρωση:

«Έφεση του προπονητή της ΠΑΕ ΑΠΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 1931 κ. DUSAN KERKEZ κατά της με αριθμό 121/2026 απόφασης του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου της Super League ΕΛΛΑΔΑ».