ΠΑΟΚ: Στον αέρα τα εισιτήρια για τη μάχη με το Περιστέρι

Αναλυτικά η ανακοίνωση του «Δικεφάλου του Βορρά»:

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ό,τι ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για τον αγώνα ΠΑΟΚ – Περιστέρι Betsson που θα διεξαχθεί στο PAOK Sports Arena την Κυριακή (03/05) στις 16:00 για την προημιτελική φάση των πλέι οφ Stoiximan GBL.

Eίναι ΔΩΡΕΑΝ η είσοδος σε όλα τα παιδιά μέχρι 15 ετών!

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι, τα παιδιά να είναι γεννημένα από 1/1/2011 και μετά και ο ενήλικας που τα συνοδεύει να στείλει τα στοιχεία του εισιτηρίου του (απλού ή διαρκείας) στο tickets@paokbc.gr προκειμένου να λάβει την πρόσκληση του παιδιού, την οποία στη συνέχεια θα πρέπει να εισάγει μέσω gov.gr/wallet.

Οι τιμές των εισιτηρίων είναι…

Τα εισιτήρια διατίθενται μόνο ηλεκτρονικά από το ticketmaster

Τα γραφεία της ΚΑΕ ΠΑΟΚ και τα εκδοτήρια του γηπέδου θα είναι ανοικτά 10:00-18:00 (καθημερινά και την ημέρα του αγώνα), για πληροφορίες και επίλυση τυχόν προβλημάτων.

-Ισχύουν τα εισιτήρια διαρκείας της αγωνιστικής περιόδου 2025-26

-Η είσοδος στο γήπεδο γίνεται αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό εισιτήριο (διαρκείας ή απλό εισιτήριο αγώνα).