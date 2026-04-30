ΠΑΟΚ: Στον αέρα τα εισιτήρια για τη μάχη με το Περιστέρι
Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στο Περιστέρι για το πρώτο παιχνίδι της προημιτελικής φάσης της GBL (3/5, 16:00).
Αναλυτικά η ανακοίνωση του «Δικεφάλου του Βορρά»:
«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ό,τι ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για τον αγώνα ΠΑΟΚ – Περιστέρι Betsson που θα διεξαχθεί στο PAOK Sports Arena την Κυριακή (03/05) στις 16:00 για την προημιτελική φάση των πλέι οφ Stoiximan GBL.
Eίναι ΔΩΡΕΑΝ η είσοδος σε όλα τα παιδιά μέχρι 15 ετών!
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι, τα παιδιά να είναι γεννημένα από 1/1/2011 και μετά και ο ενήλικας που τα συνοδεύει να στείλει τα στοιχεία του εισιτηρίου του (απλού ή διαρκείας) στο tickets@paokbc.gr προκειμένου να λάβει την πρόσκληση του παιδιού, την οποία στη συνέχεια θα πρέπει να εισάγει μέσω gov.gr/wallet.
Οι τιμές των εισιτηρίων είναι…
Τα εισιτήρια διατίθενται μόνο ηλεκτρονικά από το ticketmaster
Τα γραφεία της ΚΑΕ ΠΑΟΚ και τα εκδοτήρια του γηπέδου θα είναι ανοικτά 10:00-18:00 (καθημερινά και την ημέρα του αγώνα), για πληροφορίες και επίλυση τυχόν προβλημάτων.
-Ισχύουν τα εισιτήρια διαρκείας της αγωνιστικής περιόδου 2025-26
-Η είσοδος στο γήπεδο γίνεται αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό εισιτήριο (διαρκείας ή απλό εισιτήριο αγώνα).