Αναχώρησε για Άμστερνταμ η Εθνική πόλο γυναικών

Η Εθνική Ελλάδος στοχεύει στην κατάκτηση μίας εκ των πέντε ή έξι προνομιούχων θέσεων, ανάλογα με την πορεία της Αυστραλίας, η οποία έχει ήδη εξασφαλίσει την παρουσία της ως διοργανώτρια, προκειμένου προκριθεί στην τελική φάση του Ιουλίου στο Σίδνεϊ.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα συμμετέχει στον Β’ όμιλο της Division 1 και θα αντιμετωπίσει την Ιταλία (01/05, 21:15), την Ολλανδία (02/05, 19:30) και την Αυστραλία (03/05, 21:15). Εφόσον βρεθεί στις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου, η Εθνική θα εξασφαλίσει την πρόκριση για το Σίδνεϊ και στη συνέχεια θα παίξει στο γκρουπ για τις θέσεις 1-4, ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα αγωνιστεί για τις θέσεις 5-8, διεκδικώντας το ένα ή τα δύο εναπομείναντα εισιτήρια.

Στον Α’ όμιλο συμμετέχουν η Ουγγαρία, η Ισπανία, οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία. Στην τελική φάση προκρίνονται συνολικά έξι ομάδες, μία εκ των οποίων θα είναι απαραιτήτως η Αυστραλία, είτε τερματίσει στην πρώτη εξάδα, είτε όχι. Παράλληλα, το εισιτήριο για το Σίδνεϊ έχουν ήδη εξασφαλίσει (μέσω της Division 2) η Ρωσία και η Κίνα.

Η «γαλανόλευκη» αποστολή αποτελείται από:

Ιωάννα Σταματοπούλου, Μαρίνα Κοτσιώνη, Ελευθερία Πλευρίτου, Βάσω Πλευρίτου, Ελενα Ξενάκη, Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη, Αθηνά Γιαννοπούλου, Στεφανία Σάντα, Χριστίνα Σιούτη, Μαρία Πάτρα, Αφροδίτη Μπιτσάκου, Ντένια Κουρέτα, Νεφέλη Κρασσά, Σοφία Τορνάρου, Ασπασία Φουράκη και Ραφαέλα Σαλταμανίκα

Οι δηλώσεις του ομοσπονδιακού τεχνικού:

«Είναι ένα πολύ δύσκολο τουρνουά. Όλες οι ομάδες κατεβαίνουν με την καλύτερη δυνατή σύνθεση. Εμείς έχουμε κάποια προβλήματα τραυματισμών και απουσίες. Η Φωτεινή Τριχά είναι εκτός εδώ και καιρό, όπως και από τον Ολυμπιακό. Η Βάσω Πλευρίτου και η Χριστίνα Σιούτη δεν προπονούνται τις τελευταίες ημέρες, αλλά θα έρθουν στην Ολλανδία και θα δούμε πώς θα γίνει η διαχείρισή τους.

Δυστυχώς, η προετοιμασία δεν γινόταν να είναι μεγάλη και δεν μπορούμε να έχουμε απαιτήσεις από την ομάδα να πιάσει στάνταρ αγωνιστικά όπως το καλοκαίρι, που υπάρχει μεγάλη προετοιμασία.

Το βασικότερο απ΄ όλα είναι να προκριθούμε στην τελική φάση του Σίδνεϊ, που θα μας δώσει κίνητρο για προπόνηση το καλοκαίρι και αρκετό χρόνο ώστε να προετοιμάσουμε την ομάδα και να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε στην Αυστραλία. Τώρα, θέλουμε να είμαστε στις έξι καλύτερες ομάδες και να προκριθούμε. Δεν μας ενδιαφέρει η θέση και το βασικότερο να μην επιστρέψει κάποιο κορίτσι με τραυματισμό.

Θα είναι ένα πολύ δύσκολο τουρνουά, κάθε μέρα θα έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι. Όλες οι ομάδες είναι με την καλύτερη δυνατή σύνθεση, αλλά και περίπου τα ίδια προβλήματα με εμάς. Όλες έχουν κάποιους τραυματισμούς, επειδή οι αγώνες του Ρότερνταμ συμπίπτουν χρονικά με την κορύφωση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Δεν έχει σημασία ποιες παίζουν και ποιες δεν παίζουν. Έχω πει στα κορίτσια ότι όποια αγωνίζεται με το σκουφάκι της Εθνικής αντιπροσωπεύει τη χώρα της και την παγκόσμια πρωταθλήτρια».