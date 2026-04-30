Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Παρακολουθεί την περίπτωση του Ντρίσα Καμαρά – Όσα αναφέρουν στην Ιταλία

Ο Παναθηναϊκός εξετάζει την περίπτωση του Ντρίσα Καμάρα, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Ιταλία.

Ο μέσος από την Ακτή Ελεφαντοστού έχει τραβήξει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων με τις εμφανίσεις του τη φετινή σεζόν.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το tuttomercato, ο Παναθηναϊκός είναι μια από τις ομάδες που παρακολουθεί στενά τον Ιβοριανό μέσο της Γκαζιαντέπ

Ο 24χρονος χαφ αναδείχθηκε από την Πάρμα, με τη φανέλα της οποίας κατέγραψε συνολικά 71 συμμετοχές, πριν μετακομίσει στην Τουρκία για λογαριασμό της Γκαζιαντέπ.

Οι επιδόσεις του στο τουρκικό πρωτάθλημα δεν έχουν περάσει απαρατήρητες, καθώς πέρα από τον Παναθηναϊκό, την περίπτωση του, ενόψει καλοκαιριού φέρεται να εξετάζουν η Μπεσίκτας κι η Τραμπζόνσπορ.

Τη φετινή αγωνιστική περίοδο με τη Γκαζιαντέπ, ο Καμάρα έχει καταγράψει 27 συμμετοχές, με απολογισμό τρία γκολ και εννέα ασίστ, ενώ το συμβόλαιό του με τον τουρκικό σύλλογο έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2028.

