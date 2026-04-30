Σε συζητήσεις με Γιούρτσεβεν η Φενέρμπαχτσε

Η Φενέρμπαχτσε μπορεί να έχει μπροστά της τα παιχνίδια των playoffs της Euroleague (προηγείται 1-0 της Ζαλγκίρις), ωστόσο στον σύλλογο σκέφτονται από τώρα την ενίσχυση του ρόστερ, καθώς τουρκικό δημοσίευμα υποστηρίζει ότι η ομάδα του Σάρουνας Γιασικεβίτσιους βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Ομέρ Γιούρτσεβεν.

Ο Τούρκος σέντερ τη φετινή σεζόν συμμετείχε σε εννέα παιχνίδια του NBA με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, υπογράφοντας δύο φορές δεκαήμερο συμβόλαιο, ενώ νωρίτερα αγωνιζόταν στον Παναθηναϊκό AKTOR. Με τους «πράσινους» μέτρησε 6.3 πόντους και 3.5 ριμπάουντ μέσο όρο σε 12'39'' συμμετοχής. Ο 27χρονος υπήρξε αθλητής της Φενέρμπαχτσε από το 2013 έως το 2016.