Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας 89-78: Η σκληράδα την οδήγησε στο προβάδισμα

Με κορυφαίο τον Μπιμπέροβιτς οι Τούρκοι πήραν την πρώτη νίκη στη σειρά με τους Λιθουανούς, κρατώντας την έδρα τους.

Εύκολο προβάδισμα για την Φενέρμπαχτσε μετά το νικηφόρο 89-78 στο Game 1 των playoffs με τη Ζαλγκίρις Κάουνας. Οι Τούρκοι με «όπλο» τη σκληρή τους άμυνα, πήραν την πρώτη νίκη και διατήρησαν την έδρα τους.

Οι Λιθουανοί άρχισαν καλύτερα το παιχνίδι, όμως μόλις η ομάδα του Γιασικεβίτσιους έσφιξε την άμυνά της, έγινε πολύ δύσκολο για τους φιλοξενούμενους να βρίσκουν το δρόμο για το καλάθι.

Η διαφορά έφτασε στα όρια των 20 πόντων, με τη Ζαλγκίρις να βγάζει αντίδραση στο τρίτο δεκάλεπτο κυρίως, μαζεύοντας την απόσταση σε μονοψήφια διαφορά. Όμως η Φενέρ στην ουσία δεν απειλήθηκε, ελέγχοντας τον αγώνα που ήταν στο ρυθμό της.

O Μπιμπέροβιτς με 26 πόντους ήταν ο κορυφαίος των νικητών. Ο Μπάλντγουιν είχε 17, ενώ ο Χόρτον-Τάκερ πρόσθεσε 15. Για την Ζαλγκίρις, ο Γκος είχε 24, ο Ράιτ 19 και ο Φρανσίσκο έμεινε στους 15.