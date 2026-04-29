Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR: Πότε είναι το Game 2 - Η ημέρα και η ώρα

Ο Παναθηναϊκός πέτυχε σπουδαίο διπλό στην έδρα της Βαλένθια, κάνοντας το break στο πρώτο παιχνίδι της σειράς και παίρνοντας προβάδισμα με 1-0 στα playoffs της EuroLeague.

Οι «πράσινοι» παρουσιάστηκαν έτοιμοι στα κρίσιμα σημεία της αναμέτρησης στη Roig Arena, διαχειρίστηκαν σωστά το παιχνίδι και έφυγαν με ένα σημαντικό αποτέλεσμα, αποκτώντας το πάνω χέρι στη μάχη για την πρόκριση στο Final Four.

Με το προβάδισμα στη σειρά, το «τριφύλλι» στρέφει πλέον την προσοχή του στο δεύτερο παιχνίδι, όπου θα επιδιώξει να διπλασιάσει τις νίκες του και να επιστρέψει στην Αθήνα με ισχυρό πλεονέκτημα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της σειράς:

Game 2: Βαλένθια-Παναθηναϊκός AKTOR (30/4, 21:45)

Game 3: Παναθηναϊκός AKTOR-Βαλένθια (6/5, 21:15)

Game 4*: Παναθηναϊκός AKTOR-Βαλένθια (8/5, 21:15)

Game 5*: Βαλένθια-Παναθηναϊκός AKTOR (12 ή 13/5)

* Αν χρειαστεί