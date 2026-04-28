ΟΦΗ: Γίνεται Έλληνας ο Χουάν Νέιρα

Onsports Team

Ήρθε στον ΟΦΗ το 2018 και κατάφερε να γράψει το όνομά του με «χρυσά» γράμματα στην Ιστορία του συλλόγου. Και πλέον ο Χουάν Νέιρα βρίσκεται ένα βήμα πριν την απόκτηση και της ελληνικής υπηκοότητας.

Από το 2025 έχει καταγραφεί ως ο ξένος με τις περισσότερες συμμετοχές στην Ιστορία του συλλόγου, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη θέση του στον ΟΦΗ.



Παράλληλα, έχει δρομολογήσει τις διαδικασίες για να γίνει και τυπικά Έλληνας πολίτης. Με οκτώ χρόνια παρουσίας στη χώρα και έντονο δέσιμο με την Κρήτη, έχει επιλέξει να παραμείνει μόνιμα στο νησί και μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του διαδρομής.

Μάλιστα, η προσήλωσή του σε αυτόν τον στόχο φάνηκε έμπρακτα, καθώς λίγες μόνο ώρες μετά την επιστροφή της αποστολής στο Ηράκλειο ως Κυπελλούχου Ελλάδας, τα ξημερώματα της Κυριακής, βρέθηκε κανονικά σε εξεταστικό κέντρο για να συμμετάσχει στις απαραίτητες εξετάσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, η οποία θα επικυρωθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες.