Λεσόρ: «Ακόμα δεν τελείωσε τίποτα»

Ο εξαιρετικός Ματίας Λεσόρ μίλησε για το μεγάλο διπλό της ομάδας του στη Βαλένθια κρατώντας τη μπάλα χαμηλά.

Ο Ματίας Λεσόρ ήταν καταλυτικός στην τελική έκβαση του Game 1 στη Βαλένθια, αλλά μετά το τέλος της αναμέτρησης θέλησε να κρατήσει χαμηλά τη μπάλα.

Μιλώντας στη flash interview ο Γάλλος σέντερ, ο οποίος είχε 12 πόντους και 7 ριμπάουντ ανέφερε αρχικά: «Ήταν ένα πολύ δύσκολο ματς, το περιμέναμε. Ένα μέρος της δουλειάς έγινε, αλλά δεν έχει τελειώσει τίποτα».

Και κατέληξε: «Τα τελευταία χρόνια είχαμε το πλεονέκτημα έδρας, χάσαμε το πρώτο ματς και περάσαμε στο Final Four, οπότε η Βαλένθια είναι στην θέση που ήμασταν και πήγαμε στο Final Four. Είναι σημαντικό να κερδίσεις το πρώτο ματς, αλλά είναι σειρά τριών νικών».