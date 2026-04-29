Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Λεσόρ: «Ακόμα δεν τελείωσε τίποτα»
Onsports Team 29 Απριλίου 2026, 00:02
EUROLEAGUE

Ο εξαιρετικός Ματίας Λεσόρ μίλησε για το μεγάλο διπλό της ομάδας του στη Βαλένθια κρατώντας τη μπάλα χαμηλά. 

Ο Ματίας Λεσόρ ήταν καταλυτικός στην τελική έκβαση του Game 1 στη Βαλένθια, αλλά μετά το τέλος της αναμέτρησης θέλησε να κρατήσει χαμηλά τη μπάλα. 

Μιλώντας στη flash interview ο Γάλλος σέντερ, ο οποίος είχε 12 πόντους και 7 ριμπάουντ ανέφερε αρχικά: «Ήταν ένα πολύ δύσκολο ματς, το περιμέναμε. Ένα μέρος της δουλειάς έγινε, αλλά δεν έχει τελειώσει τίποτα». 

Και κατέληξε: «Τα τελευταία χρόνια είχαμε το πλεονέκτημα έδρας, χάσαμε το πρώτο ματς και περάσαμε στο Final Four, οπότε η Βαλένθια είναι στην θέση που ήμασταν και πήγαμε στο Final Four. Είναι σημαντικό να κερδίσεις το πρώτο ματς, αλλά είναι σειρά τριών νικών».



Ροή ειδήσεων

Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved