· Ρεάλ Μαδρίτης

Ρεάλ: Το μήνυμα του Ταβάρες μετά τον τραυματισμό

Δείτε την πρώτη αντίδραση του Έντι Ταβάρες μετά τον τραυματισμό που υπέστη στο γόνατο.

Ο Έντι Ταβάρες τραυματίστηκε στο γόνατο στο πρώτο παιχνίδι των play-offs ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ο σέντερ της «Βασίλισσας» υπέστη ρήξη έσω πλαγίου στο γόνατο, με πληροφορίες να αναφέρουν πως θα χάσει το υπόλοιπο της σειράς κόντρα στην ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη.

Μέσω δημοσίευσης στο «X», ο Ταβάρες πέρασε μήνυμα ενότητας εν όψει της συνέχειας.

Συγκεκριμένα έγραψε:

«Στη ζωή, δεν μπορούμε να ελέγξουμε πολλά πράγματα. Αυτό που μπορούμε να ελέγξουμε είναι να δώσουμε την πλήρη υποστήριξή μας στην ομάδα μας, η οποία βρίσκεται σε μια πολύ σημαντική στιγμή της σεζόν. Τα δικά μου πράγματα είναι δευτερεύοντα. Μαζί, όλοι μας, έχουμε μια καταπληκτική ομάδα», ήταν το μήνυμά του.

