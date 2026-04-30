Παρτιζάν: Στα υπόψιν ο Στέφαν Γιόβετιτς για τη θέση του τεχνικού διευθυντή

Σε διαδικασία εύρεσης τεχνικού διευθυντή έχει μπει η Παρτιζάν, με την ομάδα του Βελιγραδίου να εξετάζει τις επιλογές της.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Mozzart Sport» φαβορί για να αναλάβει τη θέση φαίνεται να είναι ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού και της Μάντσεστερ Σίτι, Στέφαν Γιόβετιτς.

Ο Μαυροβούνιος επιθετικός αγωνίζεται τη φετινή σεζόν στην Κύπρο με τη φανέλα της Ομόνοιας, ωστόσο δεν θα αργήσει η ώρα που θα κρεμάσει τα παπούτσια του.

Η Παρτιζάν φαίνεται πως έχει προσεγγίσει τον Γιόβετιτς προσφέροντάς του τη θέση του τεχνικού διευθυντή της ομάδας εν όψει της νέας σεζόν.

Θυμίζουμε πως ο Γιόβετιτς ξεκίνησε την καριέρα του στην Παρτιζάν το 2006 και έκτοτε έχει διαγράψει μακρά πορεία σε συλλόγους όπως η Φιορεντίνα, η Ίντερ, η Μάντσεστερ Σίτι, η Σεβίλλη και η Μονακό. Στα μέρη μας είχε έρθει για λογαριασμό του Ολυμπιακού, με τον «Γιόβε» να κατακτά το Conference League το 2024 με την ομάδα του Πειραιά.