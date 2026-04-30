· Ολυμπιακός · Παρτιζάν

Παρτιζάν: Στα υπόψιν ο Στέφαν Γιόβετιτς για τη θέση του τεχνικού διευθυντή

Σε αναζήτηση τεχνικού διευθυντή βρίσκεται η Παρτιζάν, με τον Στέφαν Γιόβετιτς να μοιάζει ως ένα εκ των φαβορί για να αναλάβει τον συγκεκριμένο ρόλο.

Ιωάννης Χονδρός

ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε διαδικασία εύρεσης τεχνικού διευθυντή έχει μπει η Παρτιζάν, με την ομάδα του Βελιγραδίου να εξετάζει τις επιλογές της.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Mozzart Sport» φαβορί για να αναλάβει τη θέση φαίνεται να είναι ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού και της Μάντσεστερ Σίτι, Στέφαν Γιόβετιτς.
Ο Μαυροβούνιος επιθετικός αγωνίζεται τη φετινή σεζόν στην Κύπρο με τη φανέλα της Ομόνοιας, ωστόσο δεν θα αργήσει η ώρα που θα κρεμάσει τα παπούτσια του.

Η Παρτιζάν φαίνεται πως έχει προσεγγίσει τον Γιόβετιτς προσφέροντάς του τη θέση του τεχνικού διευθυντή της ομάδας εν όψει της νέας σεζόν.

Θυμίζουμε πως ο Γιόβετιτς ξεκίνησε την καριέρα του στην Παρτιζάν το 2006 και έκτοτε έχει διαγράψει μακρά πορεία σε συλλόγους όπως η Φιορεντίνα, η Ίντερ, η Μάντσεστερ Σίτι, η Σεβίλλη και η Μονακό. Στα μέρη μας είχε έρθει για λογαριασμό του Ολυμπιακού, με τον «Γιόβε» να κατακτά το Conference League το 2024 με την ομάδα του Πειραιά.

COMMENTS
LATEST NEWS
16:20 NBA

Πλήγμα στους Ρόκετς: Χάνει το Game 6 με τους Λέικερς ο Ντουράντ

15:56 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Προπονήθηκε ο Ζαρουρί και είναι έτοιμος για το παιχνίδι με την ΑΕΚ

15:43 EUROLEAGUE

Σε συζητήσεις με Γιούρτσεβεν η Φενέρμπαχτσε

15:09 EUROLEAGUE

Ρεάλ: Το μήνυμα του Ταβάρες μετά τον τραυματισμό

15:06 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κάρικ το φαβορί, Ιραόλα το «plan B» για τον πάγκο της Γιουνάιτεντ

14:56 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παρτιζάν: Στα υπόψιν ο Στέφαν Γιόβετιτς για τη θέση του τεχνικού διευθυντή

14:38 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το φιλικό της Εθνικής με τη Σουηδία

14:29 SUPER LEAGUE

Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Παρακολουθεί την περίπτωση του Ντρίσα Καμαρά – Όσα αναφέρουν στην Ιταλία

14:18 EUROLEAGUE

Ρεάλ: Ρήξη έσω πλαγίου στο γόνατο ο Ταβάρες, χάνει το υπόλοιπο των play-offs

14:14 ΣΠΟΡ

Αναχώρησε για Άμστερνταμ η Εθνική πόλο γυναικών

14:05 CHAMPIONS LEAGUE

Σερ Άλεξ: «Το καλύτερο ματς που έχω δει στη ζωή μου το Παρί – Μπάγερν»

13:47 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ιάγκο Άσπας: Στήνεται άγαλμά του έξω από το «Μπαλαΐδος»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας