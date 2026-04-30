Κάρικ το φαβορί, Ιραόλα το «plan B» για τον πάγκο της Γιουνάιτεντ

Ο Μάικλ Κάρικ ανέλαβε ως υπηρεσιακός τον Ιανουάριο και έχει παρουσιάσει σημαντική βελτίωση στην εικόνα της ομάδας, οδηγώντας τη μέχρι την τρίτη θέση της Premier League. Η διοίκηση φέρεται διατεθειμένη να προχωρήσει στην οριστική συμφωνία μαζί του, εφόσον «κλειδώσει» και μαθηματικά η συμμετοχή του συλλόγου στο επόμενο Champions League.

Ωστόσο, οι «Κόκκινοι Διάβολοι» δεν θέλουν να ρισκάρουν και εξετάζουν εναλλακτικές λύσεις, ώστε να αποφύγουν λάθη του παρελθόντος. Ο Άντονι Ιραόλα φαίνεται να είναι ο βασικός ανταγωνιστής του Κάρικ. Ο Ισπανός τεχνικός έχει αφήσει θετικές εντυπώσεις με το έργο του στην Μπόρνμουθ και αναμένεται να αποχωρήσει από τον σύλλογο το καλοκαίρι.

Σε περίπτωση που η Γιουνάιτεντ δεν προχωρήσει τελικά με τον Κάρικ, ο Ιραόλα θεωρείται μία από τις πλέον αξιόπιστες επιλογές για τον πάγκο της ομάδας.