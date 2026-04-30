Κάρικ το φαβορί, Ιραόλα το «plan B» για τον πάγκο της Γιουνάιτεντ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συνεχίζει να εξετάζει τις επιλογές της για τη θέση του μόνιμου προπονητή, με τον Μάικλ Κάρικ να παραμένει το πρώτο φαβορί σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph.

Ο Μάικλ Κάρικ ανέλαβε ως υπηρεσιακός τον Ιανουάριο και έχει παρουσιάσει σημαντική βελτίωση στην εικόνα της ομάδας, οδηγώντας τη μέχρι την τρίτη θέση της Premier League. Η διοίκηση φέρεται διατεθειμένη να προχωρήσει στην οριστική συμφωνία μαζί του, εφόσον «κλειδώσει» και μαθηματικά η συμμετοχή του συλλόγου στο επόμενο Champions League.

Ωστόσο, οι «Κόκκινοι Διάβολοι» δεν θέλουν να ρισκάρουν και εξετάζουν εναλλακτικές λύσεις, ώστε να αποφύγουν λάθη του παρελθόντος. Ο Άντονι Ιραόλα φαίνεται να είναι ο βασικός ανταγωνιστής του Κάρικ. Ο Ισπανός τεχνικός έχει αφήσει θετικές εντυπώσεις με το έργο του στην Μπόρνμουθ και αναμένεται να αποχωρήσει από τον σύλλογο το καλοκαίρι.

Σε περίπτωση που η Γιουνάιτεντ δεν προχωρήσει τελικά με τον Κάρικ, ο Ιραόλα θεωρείται μία από τις πλέον αξιόπιστες επιλογές για τον πάγκο της ομάδας.

16:20 NBA

Πλήγμα στους Ρόκετς: Χάνει το Game 6 με τους Λέικερς ο Ντουράντ

15:56 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Προπονήθηκε ο Ζαρουρί και είναι έτοιμος για το παιχνίδι με την ΑΕΚ

15:43 EUROLEAGUE

Σε συζητήσεις με Γιούρτσεβεν η Φενέρμπαχτσε

15:09 EUROLEAGUE

Ρεάλ: Το μήνυμα του Ταβάρες μετά τον τραυματισμό

15:06 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κάρικ το φαβορί, Ιραόλα το «plan B» για τον πάγκο της Γιουνάιτεντ

14:56 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παρτιζάν: Στα υπόψιν ο Στέφαν Γιόβετιτς για τη θέση του τεχνικού διευθυντή

14:38 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το φιλικό της Εθνικής με τη Σουηδία

14:29 SUPER LEAGUE

Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Παρακολουθεί την περίπτωση του Ντρίσα Καμαρά – Όσα αναφέρουν στην Ιταλία

14:18 EUROLEAGUE

Ρεάλ: Ρήξη έσω πλαγίου στο γόνατο ο Ταβάρες, χάνει το υπόλοιπο των play-offs

14:14 ΣΠΟΡ

Αναχώρησε για Άμστερνταμ η Εθνική πόλο γυναικών

14:05 CHAMPIONS LEAGUE

Σερ Άλεξ: «Το καλύτερο ματς που έχω δει στη ζωή μου το Παρί – Μπάγερν»

13:47 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ιάγκο Άσπας: Στήνεται άγαλμά του έξω από το «Μπαλαΐδος»

