Λήξη συναγερμού στην Ατλέτικο: Παίζει στον επαναληπτικό με Άρσεναλ ο Άλβαρες

Τέλος η αγωνία στο στρατόπεδο της Ατλέτικο Μαδρίτης. Ο Χούλιαν Άλβαρες θα είναι στη διάθεση του Ντιέγκο Σιμεόνε στον επαναληπτικό αγώνα απέναντι στην Άρσεναλ (05/05, 22:00).

Λήξη συναγερμού στην Ατλέτικο: Παίζει στον επαναληπτικό με Άρσεναλ ο Άλβαρες
Στον χθεσινό ημιτελικό (1-1) ο Έζε έπεσε με το γόνατο πάνω στον αστράγαλο του Χούλιαν Άλβαρες, με αποτέλεσμα ο Αργεντινός επιθετικός να γίνει αναγκαστική αλλαγή. Ο προπονητής των «Ροχιμπλάνκος», Ντιέγκο Σιμεόνε, δήλωσε πως ο 26χρονος θα αγωνιστεί κανονικά στον επαναληπτικό της Τρίτης (05/05).

Αναλυτικά η δήλωση του Σιμεόνε:

«Ο Χούλιαν Άλβαρες θα παίξει την Τρίτη εναντίον της Άρσεναλ και ο Τζουλιάνο θα είναι επίσης διαθέσιμος. Γνωρίζω τους παίκτες, δεν τους βλέπω καθόλου εκτός επαναληπτικού ημιτελικού».

18:02 EUROLEAGUE

Μαρτίνεθ: «Σύλλογος γίγαντας ο Παναθηναϊκός, στο χέρι μας να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι»

17:48 EUROLEAGUE

«Βόμβα» από τον πρόεδρο της Μπουργκ: Ορθάνοιχτο ενδεχόμενο μη συμμετοχής στη EuroLeague

17:40 SUPER LEAGUE 2

Super League 2: Επικυρώθηκαν οι βαθμολογίες, τότε ξεκινάει το νέο πρωτάθλημα

17:35 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Στο Μουσείο Ιστορίας η εμβληματική φανέλα του Ντέμη Νικολαΐδη από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

17:29 GREEK BASKET LEAGUE

Άρης: Προβλήματα τραυματισμών με Χάρελ και Φόρεστερ

17:25 EUROLEAGUE

Euroleague: Με φιλάθλους της στην Αθήνα η Βαλένθια

16:59 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Εξαιρετική και πάλι η Κ17, νίκησε τη Σλάβια Πράγας

16:57 EUROLEAGUE

EuroLeague: Επέβαλε χρηματικό πρόστιμο στον Ολυμπιακό

16:53 SUPER LEAGUE

ΔΕΑΒ: Ποινή μίας αγωνιστικής στον Κυπελλούχο ΟΦΗ

16:46 CHAMPIONS LEAGUE

Λήξη συναγερμού στην Ατλέτικο: Παίζει στον επαναληπτικό με Άρσεναλ ο Άλβαρες

16:20 NBA

Πλήγμα στους Ρόκετς: Χάνει το Game 6 με τους Λέικερς ο Ντουράντ

15:56 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Προπονήθηκε ο Ζαρουρί και είναι έτοιμος για το παιχνίδι με την ΑΕΚ

