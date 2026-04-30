Λήξη συναγερμού στην Ατλέτικο: Παίζει στον επαναληπτικό με Άρσεναλ ο Άλβαρες
Τέλος η αγωνία στο στρατόπεδο της Ατλέτικο Μαδρίτης. Ο Χούλιαν Άλβαρες θα είναι στη διάθεση του Ντιέγκο Σιμεόνε στον επαναληπτικό αγώνα απέναντι στην Άρσεναλ (05/05, 22:00).
Στον χθεσινό ημιτελικό (1-1) ο Έζε έπεσε με το γόνατο πάνω στον αστράγαλο του Χούλιαν Άλβαρες, με αποτέλεσμα ο Αργεντινός επιθετικός να γίνει αναγκαστική αλλαγή. Ο προπονητής των «Ροχιμπλάνκος», Ντιέγκο Σιμεόνε, δήλωσε πως ο 26χρονος θα αγωνιστεί κανονικά στον επαναληπτικό της Τρίτης (05/05).
Αναλυτικά η δήλωση του Σιμεόνε:
«Ο Χούλιαν Άλβαρες θα παίξει την Τρίτη εναντίον της Άρσεναλ και ο Τζουλιάνο θα είναι επίσης διαθέσιμος. Γνωρίζω τους παίκτες, δεν τους βλέπω καθόλου εκτός επαναληπτικού ημιτελικού».
