Λήξη συναγερμού στην Ατλέτικο: Παίζει στον επαναληπτικό με Άρσεναλ ο Άλβαρες

Στον χθεσινό ημιτελικό (1-1) ο Έζε έπεσε με το γόνατο πάνω στον αστράγαλο του Χούλιαν Άλβαρες, με αποτέλεσμα ο Αργεντινός επιθετικός να γίνει αναγκαστική αλλαγή. Ο προπονητής των «Ροχιμπλάνκος», Ντιέγκο Σιμεόνε, δήλωσε πως ο 26χρονος θα αγωνιστεί κανονικά στον επαναληπτικό της Τρίτης (05/05).

Αναλυτικά η δήλωση του Σιμεόνε:

«Ο Χούλιαν Άλβαρες θα παίξει την Τρίτη εναντίον της Άρσεναλ και ο Τζουλιάνο θα είναι επίσης διαθέσιμος. Γνωρίζω τους παίκτες, δεν τους βλέπω καθόλου εκτός επαναληπτικού ημιτελικού».