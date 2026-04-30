Αντετοκούνμπο: «Θέλω άλλο ένα πρωτάθλημα στο NBA, θα ξαναπαίξω το 2027 στην Εθνική»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στο NBA με τους Μιλγουόκι Μπακς και μίλησε σε τηλεοπτικό σταθμό για τις επόμενες κινήσεις του καθώς και το πως έζησε την αναμέτρηση στο «Nick Galis Hall» μεταξύ Άρη και Πανιωνίου.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Έλληνα σούπερσταρ:

«Ήταν πάρα πολύ ωραία η ατμόσφαιρα, δεν περίμενα αυτή την αγάπη από τον κόσμο. Ανυπομονώ να ξαναπάω. Έφερα εγώ και η οικογένειά μου τύχη, καθόμουν και έλεγα ‘μακάρι να κερδίσουμε, μη χάσουμε πρώτη φορά που ήρθα’. Σε όποια ομάδα και να παίζει ο αδερφός μου στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στον, Άρη, στον Φιλαθλητικό, στο NBA, όπου παίζει θέλω να βλέπω να κερδίζει η ομάδα του και να παίζει καλά».

Για το πότε θα ξαναπαίξει στην Εθνική: «Στα παράθυρα δεν μπορώ να παίξω φέτος. Είχα πάρα πολλή όρεξη να παίξω στην Εθνική, γιατί δεν έπαιξα πολύ φέτος με τους Μπακς, γιατί είχα τραυματιστεί. Θα περιμένουμε μέχρι το 2027. Τα πόδια μου είναι μια χαρά».

Για το τι θα κάνει το καλοκαίρι: «Έχω δουλειές, έχω πράγματα με το ίδρυμα στη μνήμη του πατέρα μου, θα πρέπει να πάω και στην Κίνα. Είναι το πιο ελεύθερο καλοκαίρι που έχω τα τελευταία δέκα χρόνια, γιατί κάθε χρόνο είχαμε διοργάνωση με την Εθνική ομάδα. Θα μπορώ να κάτσω να ηρεμήσω, να πάω μια βόλτα, θα με δείτε λογικά στα νησιά».

Για τους επόμενος στόχους: «Θέλω άλλο ένα πρωτάθλημα».