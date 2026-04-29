Παρτιζάν: «Μνηστήρας από NBA ενδιαφέρεται για Μπόνγκα»

Σύμφωνα με σερβικά ΜΜΕ, οι Ντιτρόιτ Πίστονς έχουν ήδη έρθει σε επαφή με τον 27χρονο φόργουορντ Άιζακ Μπόνγκα, μεταφέροντάς του την πεποίθηση τους, πως έχει θέση στον «μαγικό κόσμο» του NBA. Αν και δεν υπάρχει ακόμη οριστική συμφωνία, η πρόταση της ομάδας φέρεται να ευθυγραμμίζεται με τις φιλοδοξίες του παίκτη, αφήνοντας την τελική απόφαση στα χέρια του.

Όπως αναφέρεται στο ίδιο ρεπορτάζ, σε περίπτωση που ο Γερμανός φόργουορντ επιλέξει να επιστρέψει στο NBA και να φορέσει τη φανέλα των Πίστονς, θα χρειαστεί να καταβάλει ρήτρα ύψους 875.000 δολαρίων. Μετά την ενεργοποίησή της, θα είναι ελεύθερος να επιλέξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Η συγκεκριμένη ρήτρα εκτιμάται ότι θα τεθεί σε ισχύ από τις 20 Ιουλίου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μπόνγκα έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε τρεις ομάδες του NBA: τους Λος Άντζελες Λέικερς, τους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς και τους Τορόντο Ράπτορς.